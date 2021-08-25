CDC: Aşısız kişilerin virüs ile enfekte olma ihtimali 5, hastaneye yatma ihtimali 29 kat daha fazla

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayımladığı yeni raporda, Covid-19'a karşı aşılanmamış Amerikalıların virüsle enfekte olma veya hastaneye yatma olasılığının çok daha yüksek olduğu bildirildi. CDC, aşılanmamış kişilerin aşılanmışlara göre corona virüs nedeniyle hastaneye yatma olasılıklarının 29, virüsü kapma ihtimallerinin ise 5 kat daha fazla olduğunu belirtti.

ntv.com.tr 25.08.2021 - 10:24 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 10:45

CDC: Aşısız kişilerin virüs ile enfekte olma ihtimali 5, hastaneye yatma ihtimali 29 kat daha fazla

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) corona virüs aşılaması üzerine yaptığı yeni araştırmasını yayımladı.

1 Mayıs ile 25 Temmuz arasındaki Los Angeles’ta elde edilen verilere dayandırılarak yapılan araştırmada, aşılanmamış kişilerin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatma olasılığının, tam aşılı kişilere göre yaklaşık 29 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Çalışmada ayrıca, aşılanmamış kişilerin, aşı olan kişilere göre Covid-19 ile enfekte olma olasılığının yaklaşık beş kat daha fazla olduğu bildirildi.

'AŞILARIN ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

CDC çalışma ile birlikte yayımladığı raporunda, “Bu enfeksiyon ve hastaneye yatış oranı verileri, yetki almış aşıların Delta varyantının bulaşmasının arttığı bir dönemde Covid-19 enfeksiyonu kapmaya ve hastalığı şiddetli geçirmeye karşı koruyucu olduğunu gösteriyor” diye yazdı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, verilerin "henüz aşılanmadıysanız, en yüksek risk altındakiler arasında olduğunuzu” gösterdiğini söyledi.

201 MİLYON KİŞİ EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

CDC tarafından derlenen verilere göre Pazartesi itibarıyla 201 milyondan fazla Amerikalı veya toplam ABD nüfusunun yüzde 60,8′i en az bir Covid aşısı oldu. Ajansa göre, 171 milyondan fazla Amerikalı veya toplam ABD nüfusunun yüzde 51,5′i ise tamamen aşılandı.

Başkan Joe Biden da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’deki “neredeyse tüm” Covid hastaneye yatışlarının ve ölümlerinin aşılanmamış insanlar arasında olmaya devam ettiğini söylemişti.

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