CDC’den ‘tavukları öpmeyin ve kucaklamayın’ uyarısı

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kümes hayvancılığıyla ilgilenen vatandaşlara uyarıda bulundu.

CDC, köylerde kümes hayvancılığı yapan kişileri, tavukların salmonella (tifo) salgınıyla ilgili dikkatli olmaya çağırdı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan açıklamada, “Bahçelerinizdeki kümes hayvanlarınızı öpmeyin veya kucaklamayın” denilirken, “Onların etrafındayken yemek yemeyin ya da herhangi bir şey içmeyin. Bu, salmonella (tifo) mikroplarını ağzınıza yayabilir ve sizi hasta edebilir" ifadeleri kullanıldı.

CDC, 43 eyalette 163 kişinin salmonella bakterisi nedeniyle hastalandığını belirtirken herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

5 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Bakterinin çocuklar üzerinde etkili olduğunu belirten Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, vakaların üçte birinin 5 yaşın altındaki çocuklar olduğunu söyledi.

CDC, "Kümes hayvanlarının etrafındaki çocukları her zaman denetleyin ve daha sonra ellerini düzgün bir şekilde yıkadıklarından emin olun" uyarısında bulunurken "5 yaşından küçük çocukların civcivlere, ördek yavrularına veya diğer kümes hayvanlarına dokunmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

İSHAL, ATEŞ VE MİDE KRAMPLARI

Salmonella semptomları olarak ishal, ateş ve mide krampları açıklanırken CDC, bakterilerin vücutta enfeksiyonlara neden olabildiğini bildirdi.

Belirtilerin genellikle enfeksiyondan altı saat ila altı gün sonra başladığı ve dört ila yedi gün sürdüğü bildirilirken CDC'ye göre 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ve üstü yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin bakteri nedeniyle hastaneye yatma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.