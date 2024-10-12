Çeçenistan'da benzin istasyonunda patlama: 2'si çocuk 4 ölü

Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Grozni kentindeki bir yakıt istasyonunda gaz tankının patlaması sonucu yangın çıktı.

Çeçenistan'da benzin istasyonunda patlama: 2'si çocuk 4 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Bakanlığın yayınladığı video görüntülerine göre, yakıt istasyonunu tamamen yok etti.

Yangının söndürme çalışmalarına 30'dan fazla itfaiyeci ve kurtarma görevlisi ile 7 araç katıldı. Yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

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