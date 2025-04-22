"Cehennem Melekleri" üyesi Türkiye'de yakalandı, Almanya'da gündem oldu

Telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 122 milyon lira vurgun yaptığı belirlenen ve Alman makamlarının şikayetiyle Türkiye’de gözaltına alınan şüphelilerle ilgili bilgiler, Almanya basınında da geniş yer buldu.

Bild gazetesi, Türkiye’deki operasyonu ve “Hells Angels” (Cehennem Melekleri) isimli grubun üyesi olan bir şüphelinin bundan 11 yıl sene önce Almanya'da karıştığı cinayeti mercek altına aldı.



"SUÇ ORTAKLARINA" MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Gazetenin haberine göre, bir suikast timi, 10 Ocak 2014'te Almanya’nın başkenti Berlin’de “Expekt” isimli bahis bürosuna baskın yaptı. Baskın, Reinickendorf semtinde yerel saatle 23.00'ten birkaç dakika önce gerçekleşti. Baskına 13 kişinin katıldığı ifade edilirken, o dönemde 24 yaşında olan ve “Cehennem Melekleri”ne mensup olan Ali Erdi A. isimli şüpheli, Tahir Özbek’in üzerine koşan üçüncü kişi oldu. Bundan saniyeler sonra A.'nın beraberindeki silahlı kişilerden biri 26 yaşındaki Özbek’i altı kez ateş ederek öldürdü. Haberde, Özbek’in polis tarafından bilinen bir fail olduğu bilgisi verildi.

Ali Erdi A. cinayetin ardından Türkiye’ye kaçtı. A.'nın başka bir suç sebebiyle Türkiye’de gözaltına alındığına işaret edilen habere göre, Tahir Özbek cinayetiyle ilgili dava Kasım 2014’te başladı. O dönemde 35 yaşında olan Kadir Padir’in yönetimindeki “Cehennem Melekleri”nin 10 üyesine resmi olarak suçlama yöneltildi. 2019 yılında sonuçlanan davada, Ali Erdi A.’nın sekiz “suç ortağı” cinayet sebebiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Padir de cinayete azmettirme suçundan mahkum oldu. Almanya’daki dava Ali Erdi A.’nın gıyabında görülürken, şüpheli Türkiye’de gözaltına alındı.

TÜRKİYE, ŞÜPHELİYİ İADE EDECEK Mİ?



Şüpheli Ali Erdi A. yıllardır bahis bürosunda işlenen cinayet dolayısıyla Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranıyordu. Bild’in haberinde, Türkiye’nin hem Almanya hem Türkiye vatandaşı olan Ali Erdi A.’yı Almanya’ya iade edip etmeyeceğinin netlik kazanmadığına işaret edildi.



NE OLMUŞTU?



Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını organize şekilde dolandıran şüphelilerin, 46 ayrı suç olayında haksız kazanç sağladıkları, toplam 2 milyon 850 bin euronun bir kısmını Türkiye'deki şüphelilere aktardıkları belirlenmişti.



İstanbul, İzmir ve Sakarya'da 19 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B. ve A.E.A. gözaltına alınmıştı. Haklarında "suç örgütü kurmak, yönetmek" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapılan bazı şüphelilerin "Hells Angels" adlı silahlı suç örgütüyle bağlantılı oldukları da tespit edilmişti. Almanya'da dolandırıcılık yapıp Türkiye'de yakalanan yedi şüpheli bugün tutuklandı.