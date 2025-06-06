“Cehenneme Açılan Kapı” 50 yıl sonra kapanıyor

Türkmenistan’daki meşhur “Cehenneme Açılan Kapı” krateri, yaklaşık 50 yıldır aralıksız yanıyordu. Ancak bilim insanlarına göre, bu alevli çukur nihayet sönme noktasına geldi.



Krater, 1971 yılında Sovyet bilim insanlarının yer altındaki büyük bir gaz cebini yanlışlıkla delmesi ve ardından gazın atmosfere yayılmasını önlemek için yakması sonucu oluştu.

İLGİ ÇEKİCİ BİR TURİZM NOKTASI



O günden bu yana hem Türkmenistan’ın en ilgi çekici turistik noktalarından biri haline geldi hem de büyük miktarda metan salınımına neden olan çevresel bir sorun olarak varlığını sürdürdü.



Bilim insanları son dönemde doğal gaz akışının azalmasıyla birlikte kraterdeki alevlerin gözle görülür şekilde azaldığını söylüyor. Yetkililer, yangının artık geçmişe kıyasla üç kat daha küçük olduğunu ve sadece yakın çevreden görülebildiğini belirtiyor.