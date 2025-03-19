"Cehennemin kapısı" açıldı: Armageddon gibiydi

İsrail'in dün attığı bombalar sonrası Gazze adeta cehenneme döndü.

Bombalar, güneydeki Han Yunus kentinde büyük bir çadır kampının ateş almasına yol açtı.



Associated Press haber ajansına konuşan Gazzeli Macit Nasır, o anları şöyle anlattı: "Bombalamanın nerede olduğunu görmek için dışarı çıktım. Birden yanımızdaki odada ikinci saldırı oldu. Çığlık sesleri duydum, annem ve kız kardeşim çığlık atıyor, yardım istiyorlardı. Gelip odaya girdim ve çocukları enkazın altında buldum. Herkes yaralıydı ama hayattaydı.”



Filistinliler çıplak elleriyle enkazdan cesetleri çıkarmaya çalışırken, ebeveynler hastanelere yalınayak, topallayan ve küle bulanmış çocuklarını taşıyarak gitti. Sokaklar ve hastaneler cansız bedenlerle doldu.



Gün ortasına kadar 400'den fazla insan öldürüldü. Bu, iki aylık ateşkesin ardından 17 aydır süren saldırılarda en ölümcül günlerden biriydi.



Han Yunus'tan Zeyad Abed, "Bize olanlar tam bir cehennem. Kelimenin tam anlamıyla cehennem” dedi.



Gazze'de yerinden edilmiş bir kadın olan Fedaa Heriz de Filistinlilerin sahurdan hemen önce uykularında öldürüldüklerini söyledi. Heriz,



"Sahura kalkmak için alarmı kuruyorlar ve ölümle mi uyanıyorlar? Uyanmıyorlar mı? Çocuklarım açken öldüler” diye haykırdı.



“HASTANELER MAHŞER YERİ GİBİYDİ”



AP’nin aktardığına göre hastanelerdeki sahneler, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye büyük bir bombardıman başlattığı savaşın ilk günlerini hatırlattı.



Filistinliler için Tıbbi Yardım grubunda gönüllü olarak çalışan Dr. Tanya-Haj Hassan, "İfade etmesi gerçekten zor bir dehşet ve kötülük seviyesi. Armageddon gibiydi" ifadelerini kullandı.



Han Yunus’taki Nasır Hastanesi acil servisini, aralarında çocukların da bulunduğu hastaların yere yayıldığı bir kaos olarak tanımladı. Bazıları hâlâ uyudukları battaniyelere sarılıydı.



Sınır Tanımayan Doktorlar yardım grubundan Dr. İsmail Awad, kliniğe aralarında boynunda şarapnel parçası olan yedi aylık hamile bir kadının da bulunduğu yaklaşık 26 yaralının geldiğini söyledi. Kadının daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.



Gazze'nin güneyindeki Mawasi'de bulunan Al-Attar kliniğinde sağlık personeli ampul ve acil durum havalandırma cihazları olmadan çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

