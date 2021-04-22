Çekya, Rusya Büyükelçiliğinde çalışan 60 kişiyi sınır dışı edecek

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Rusya'ya sınır dışı edilen 20 Çek diplomatın Moskova'ya dönmesi için bugün öğlene kadar süre vermesinin ardından Rusya Büyükelçiliği çalışan 60 kişinin daha sınır dışı edileceğini açıkladı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı görevini dün devralan Jakub Kulhanek, Rusya Büyükelçiliği'nin 60 çalışanını daha sınır dışı edeceklerini duyurdu. Rusya Büyükelçiliği çalışan sayısını, Çekya'nın Moskova'daki dış temsilciliğindeki çalışan sayısıyla eşitleyeceklerini belirten Kulhanek, Rusya'nın Prag'daki personelini azaltması için Mayıs ayı sonuna kadar zamanı olduğunu bildirdi.

Çekya Büyükelçiliği'nin Moskova'da 5'i diplomatik statü sahibi toplam 24 çalışanı bulunduğu belirtilirken, Rusya'nın ise Prag'da 27'si diplomatik statü sahibi, toplamda 94 çalışanı bulunuyor. Çekya Başbakanı Andrej Babis ise, Cumhurbaşkanı Milosz Zeman'ın atılmakta olan tüm adımlara katıldığını bildirdi.

ÇEKYA-RUSYA GERGİNLİĞİ

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya'nın kararı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti.

İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımış, Rusya nükleer enerji şirketi Rosatom'un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını açıklanmıştı. Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek'in Rusya'dan almayı planladıkları Sputnik V corona virüs aşısından vazgeçtiklerini bildirmesinin ardından dün Bakan Kulhanek ise, Rusya'ya sınır dışı edilen 18 Çek diplomatın bugün saat 12:00'ye kadar Moskova'ya dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edecekleri şeklinde ültimatom vermişti.