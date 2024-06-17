Çekya'da askeri eğitim alanında mühimmat patladı, bir asker öldü

Çekya'da askeri eğitim alanında meydana gelen mühimmat patlamasında bir askerin öldüğü sekiz kişinin yaralandığı açıklandı. Libava eğitim alanının Ukrayna birliklerini eğitmek için kullanıldığı bildirildi.

Çekya'da askeri eğitim alanında mühimmat patladı, bir asker öldü

'da askeri eğitim alanında mühimmat patladı.

Yetkililer, Ukrayna birliklerini eğitmek için kullanılan bir Çek askeri üssünde meydana gelen patlamada bir askerin öldüğünü ve sekiz kişinin yaralandığını söyledi.

Patlama öğle saatlerinde başkent Prag'ın yaklaşık 200 kilometre doğusundaki Olomouc şehri yakınlarındaki Libava askeri eğitim alanında meydana geldi.

Çek ordusundan yapılan açıklamada, "Libava askeri eğitim alanında meydana gelen patlamada bir profesyonel asker hayatını kaybetti. Yedi profesyonel asker ve bir sivil çalışan Olomouc'taki askeri ve üniversite hastanelerine nakledildi" denildi.

Çek ordusu, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 2022 yılının sonlarından bu yana Libava'da Ukraynalı askerleri eğitiyor.

Askeri polis sözcüsü Katerina Mlynkova, AFP'ye yaptığı açıklamada yaralıların "yabancı olmadığını" söyledi.

Ordu sosyal medya platfotmu X'te yaptığı açıklamada daha fazla ayrıntı vermeden "tanımlanamayan mühimmatın patladığını" söyledi.

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