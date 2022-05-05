Çekya’da Covid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

Çekya’da Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik teklif Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Yürürlükteki pandemi yasasında yapılması öngörülen değişiklikler 200 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde oylandı.

Oylamada, 159 üyenin lehte oy vermesiyle ülkede uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı.



Değişiklikle ülkede daha önce tüm kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında kaldırılan maske takma zorunluluğu hastane, eczane, bakımevi ve tüm diğer sağlık kuruluşlarında da sona eriyor.



Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek yaptığı açıklamada, “Maske takma zorunluluğunu kaldırdık fakat maske takmak bizim için hala çok iyi bir koruyucu önlemdir. Unutmayalım ki Covid-19 insanları hala öldürebilmektedir. Bu nedenle herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.



PCR TESTLERİ ÜCRETLİ HALE GELECEK



Çekya’da daha önce herkesin ayda bir kez ücretsiz PCR testi yaptırma hakkı bulunurken, yeni karar ile ücretsiz PCR testleri sadece aile doktorunun istemesi durumunda devlet tarafından ödenecek.



Çekya’da son 24 saatte bin 372 yeni corona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 909 bin 167'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte corona virüsten can kaybı yaşanmadı. Covid-19 salgınının başından bu yana Çekya’da toplam 40 bin 184 kişi hayatını kaybetti.