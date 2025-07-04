Çekya’da elektrik kesintisi: 14 bölgeden 5’i etkilendi, Prag metrosu durdu

Çekya’da yaşanan geniş çaplı bir elektrik kesintisinin ülkenin 14 bölgesinden beşini etkilediği, bu bölgelerin arasında başkent Prag’ın da olduğu açıklandı.



Şebeke operatörü CEPS’in sözcüsü Hana Klimov, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Şu anda elektrik şebekemizde bir enerji kesintisi yaşandığını teyit edebiliriz” dedi. Yaşanan kesintinin ülkenin büyük bir bölümünü etkilediği bilgisi verildi.



Prag’da faaliyet gösteren DP ulaştırma şirketi, Prag metrosundaki üç hattın da yaklaşık yarım saat boyunca durduğunu bildirdi. Ülke basınına yansıyan haberlerde, pek çok bölgede toplu taşımanın sekteye uğradığı aktarıldı.

"SİBER SALDIRI YA DA TERÖR SALDIRISI EMARASİ YOK"



Prag’daki elektrik dağıtıcısı PRE’nin sözcüsü Karel Hanzelka, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Prag’ın büyük bir bölümü, özellikle de nehrin sağ kıyısı etkilendi” bilgisini verdi. Klimova, CEPS’in elektrik kesintisinin sebebini soruşturduğunu söyledi.



Çekye polisi de sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak yaşanan olayın “siber saldırı ya da terör saldırısı olduğuna işaret eden herhangi bir bilgi olmadığını” belirtti.



“PRAG’IN KUZEYİ HARİÇ ELEKTRİK TEDARİKİ YENİDEN SAĞLANDI”



Şebeke operatörü CEPS, daha sonra konuya ilişkin bir açıklama daha yaparak, bugün yaşanan elektrik kesintisinin elektrik hatlarında yaşanan kesintiden kaynaklandığını, bu durumun sebebinin halen araştırıldığını bildirdi. CEPS’ten yapılan açıklamada, durumdan etkilenen sekiz trafo merkezinden beşinin yeniden faaliyete başlayabildiği belirtildi.

CEPS, Türkiye saatiyle 14.40 sıralarında bir açıklama daha yaparak başkent Prag’ın kuzeyi hariç olmak üzere tüm bölgelerdeki elektrik tedarikinin yeniden sağlandığını, dağıtıcı kuruluşların yeniden bağlantı için gerekli adımları attığını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, yüksek voltajlı bir kablonun düşmesinin ülkenin kuzeyindeki V411 hattını çalışmaz hale getirdiği, bunun ardından daha büyük elektrik kesintilerinin geldiği ifade edildi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka da X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki 14 bölgeden beşinin elektrik kesintisinden etkilendiğini, bir dizi demiryolu hattında trenlerin durduğunu aktardı.



Çekya Başbakanı Petr Fiala da X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi sebebiyle olağanüstü bir durum ile karşı karşıya olduğunu belirtmiş, herkesin elektrik tedarikini yeniden sağlamak için çalıştığını söylemişti.



İspanya ve Portekiz’de de nisan ayında geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşanmış, iki ülkede de hayat yaklaşık iki gün boyunca felç olmuştu.