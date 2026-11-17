Çekya'da iki trenin çarpışması sonucu onlarca yolcu yaralandı
17.11.2026 16:50
Kazada ağır yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Çekya'nın başkenti Prag'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu 46 kişi yaralandı. Trenlerden birinin kırmızı sinyalde durmadığı ve kazanın bu şekilde gerçekleştiği değerlendiriliyor.
Radio Prague International'ın haberine göre, Prag Merkez Tren İstasyonu yakınlarında sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı.
İtfaiye yetkilileri, kazada büyük bölümü hafif, onlarca yolcunun yaralandığını bildirdi.
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayın ardından bölgedeki demir yolu ulaşımı durduruldu.
Çek Demir Yolları İdaresi, kaza nedeniyle uzun mesafeli trenlerin Prag'daki diğer istasyonlara yönlendirildiğini açıkladı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
AĞIR YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAROK
Sağlık yetkilileri, kazada 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını, ağır yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.
Yetkililer, yaralılardan 12'sinin orta derecede, 30'unun hafif yaralandığını belirterek, bu kişilerin Prag'daki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
TRENLERDEN BİRİNİN KIRMIZI SİNYALDE DURMADIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
Çekya Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarik, ilk bulgulara göre trenlerden birinin kırmızı sinyalde durmadığının değerlendirildiğini, kazanın kesin nedeninin araştırıldığını açıkladı.
Çek Demir Yolları, kazanın ardından durdurulan seferlerin bir bölümünün yeniden başladığını ancak bazı hatlarda aksamaların sürdüğünü belirtti.
Kurum, kazada yaralanan ve maddi zarara uğrayan yolculara tazminat ödeneceğini duyurdu.