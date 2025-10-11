Çekya'da koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya varıldı

Radio Prague International'ın haberine göre ANO lideri eski Başbakan Andrej Babis, SPD ve "Motorcular" partisinin liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.



Popülist lider Babis, yeni kabinenin 16 üyeden oluşacağını, ANO'nun Başbakanlık dahil 9 bakanlığı yöneteceğini duyurdu.



Babis, Savunma Bakanlığı dahil 3 bakanlıktan sorumlu olacak SPD'nin ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı için de aday çıkaracağını bildirdi.



"Motorcular" partisinin Dışişleri Bakanlığı dahil 4 bakanlıkta görev alacağını kaydeden Babis, yeni bakanlıkların kurulmasının da gündemde olduğunu söyledi.



Henüz isimlerin paylaşılmadığı yeni kabinenin, 3 Kasım'da Temsilciler Meclisinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.



ÇEKYA'DA GENEL SEÇİM

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin 200 üyesinin belirlendiği genel seçimi eski Başbakan Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) kazanmıştı.



ANO yüzde 34,51 oyla seçimi önde tamamlarken iktidardaki Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu (Birlikte) ittifakı yüzde 23,36'da kalmıştı.



Belediye Başkanları ve Bağımsızlar Partisi (STAN) yüzde 11,23, Çekya Korsan Partisi 8,97 oy alırken aşırı sağcı SPD 7,78 ve sağ parti "Motorcular" yüzde 6,77 oy oranına ulaşmıştı.



Hiçbir tarafın tek başına hükümeti kurmak için gereken 101 sandalyeye ulaşamamasının ardından Babis, koalisyon hükümeti kurmak üzere SPD ve "Motorcular" partileriyle müzakerelere başlamıştı.