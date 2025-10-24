Çekya’da “Putin’e Hediye” kampanyası: Moskova’yı vurabilecek füze alınacak

Çekya'da “Putin’e Hediye” (Dárek pro Putina) isimli salı günü başlatılan kampanya 515 bin euro'luk miktara ulaştı ve bu sabah itibarıyla 535 bin euro'yu aştı. Toplamda 8 bin 500’den fazla kişi bağış yaptı.



Kampanyayı organize eden Martin Ondracek, bağışların hızına şaşırdıklarını belirterek “Bu kadar kısa sürede hedefe ulaşmak tüm beklentilerimizi aştı” dedi.

Kampanyayla alınacak Flamingo seyir füzesi, bu ay yaşamını yitiren Çek nükleer fizikçi ve Ukrayna destekçisi Dana Drabova’nın onuruna “DANA 1” adıyla adlandırılacak.



Ukrayna üretimi füze, 3 bin kilometreden fazla menzile ve saatte 900 kilometre hıza sahip. Elektronik karıştırmaya karşı dayanıklı olan füze, Moskova veya St. Petersburg gibi hedefleri vurabilecek kapasitede.



KAMPANYA 2022'DEN BU YANA TEKRAR EDİYOR

“Putin’e Hediye” girişimi ilk olarak 2022’de başlatılmış, o tarihten bu yana Ukrayna ordusuna Black Hawk helikopteri, T-72 tankı ve RM-70 roketatar sistemi gibi birçok silahın alınmasına katkı sağlamıştı.



Batılı müttefiklerin uzun menzilli silah desteğinde isteksiz kalması nedeniyle Kiev yönetimi, son aylarda yerli füze üretimini artırmaya yönelmiş durumda.