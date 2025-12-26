Çekya'da Savunma Bakanı'nın Ukrayna konusunda konuşması yasaklandı

Çekya Savunma Bakanı Jaromir Zuna, Ukrayna’ya ilişkin açıklamaları nedeniyle partisinin kararıyla bu konuda konuşmaktan men edildi.

Karar, Zuna’nın 19 Aralık’taki ilk basın toplantısında Ukrayna’ya desteğin süreceğini ve Prag öncülüğündeki mühimmat girişiminin uzatılabileceğini söylemesinin ardından, iktidar ortağı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) içinde yaşanan krizin ardından alındı.

İSTİFASI TALEP EDİLDİ

Bakanın sözleri, hafta sonunda SPD içinde sert tepkilere yol açtı. Parti içinden bazı isimler Zuna’dan açıklamalarını geri çekmesini ya da istifa etmesini talep etti. Gelişmeler üzerine 22 Aralık’ta SPD lideri ve Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura, Ukrayna konusundaki açıklamaların artık yalnızca Başbakan Andrej Babis tarafından yapılacağını duyurdu.

“KENDİ BAKANININ AĞZINI KAPATIYOR”

Muhalefetteki Yurttaş Demokrat Parti’nin (ODS) Başkan Yardımcısı Martin Kupka ise, kararı eleştirerek “SPD, Rusya’nın saldırgan olduğunu söylemesin diye kendi savunma bakanının ağzını kapatıyor” dedi.

Başbakan Babis ise Çekya’nın Ukrayna için başlattığı ve büyük ölçüde Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler tarafından finanse edilen mühimmat girişiminin geleceğine ilişkin kararın 2026 başına erteleneceğini açıkladı.