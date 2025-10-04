Çekya'da seçimleri Ukrayna karşıtları kazandı

Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre ANO, oyların yaklaşık yüzde 35’ini alarak 200 sandalyeli mecliste 81 milletvekili çıkardı. Babis’in önümüzdeki günlerde koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor.



Seçim sonuçları ayrıca kamuoyu yoklamalarının son iki yıldır öngördüğü tabloyu doğruladı. Mevcut merkez sağ koalisyonun dağılacağı, Babis’in birinci olacağı, ancak tek başına hükümet kuramayacağı biliniyordu.



Babis, çoğunluğu sağlayabilmek için yüzde 5 barajını aşan iki küçük sağ partinin desteğine ihtiyaç duyuyor:



Motorists for Themselves (Kendileri İçin Motorcular) — Avrupa Yeşil Mutabakatı’na karşı çıkan, AB’nin emisyon hedeflerini reddeden bir parti.

Freedom and Direct Democracy (SPD) — Japon kökenli siyasetçi Tomio Okamura liderliğinde göçmen karşıtı ve AB/NATO şüphecisi çizgide bir parti.

AVRUPA VATANSEVERLERİ'NDE ORTAKLIK

ANO, Motorists ile halihazırda Macaristan Başbakanı Viktor Orbán ve Avusturyalı Herbert Kickl’in de yer aldığı “Avrupa Vatanseverleri” grubunda birlikte hareket ediyor. Bu nedenle iki parti arasında iş birliği daha olası görünüyor.



Ancak SPD ile ilişkiler daha karmaşık olabilir. Parti, seçimlere bazı aşırı sağcı küçük gruplarla ittifak yaparak girdi ve Okamura’nın kendi milletvekilleri üzerinde tam kontrolü olmadığı belirtiliyor. Ayrıca SPD’nin AB veya NATO üyeliği için referandum talebi, Babis’in kesin biçimde reddettiği bir konu.



"UKRAYNALILARA HER ŞEY, ÇEK ANNELERİNE HİÇBİR ŞEY"

Babis, kampanyasının son günlerinde göçmen karşıtı söylemleri öne çıkararak hükümeti “Ukraynalılara her şeyi verip Çek annelere hiçbir şey vermemekle” suçladı. Ancak SPD’nin Ukraynalı mültecilerin toplu sınır dışı edilmesi çağrısının Babis tarafından desteklenmesi beklenmiyor.



Tüm bu tablo, Babis’in Motorists ve SPD’nin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurmayı da gündemine alabileceğini gösteriyor.



Andrej Babis, 2017–2021 yılları arasında da başbakanlık yapmış ve Çekya siyasetinde popülist söylemleriyle tanınmıştı. Yeni dönemde kurulacak hükümetin, ülkenin AB politikaları ve Ukrayna savaşı konusundaki duruşunu belirlemede kritik rol oynaması bekleniyor.