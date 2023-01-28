Çekya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Çekya’da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda 8 adaydan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamamış, seçim yarışı ikinci tura kalmıştı. Ülkede iki gündür devam eden cumhurbaşkanlığı seçiminini resmi olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı.

61 yaşındaki Pavel, oyların yüzde 58,3'ünü alarak rakibi eski başbakan Andrej Babis karşısında seçimden galip ayrıldı. Bağımsız olarak kampanya yürüten ve merkez sağ hükümetin desteğini kazanan Pavel, sonuçların açıklanmasının ardından Prag'da destekçilerine seslenerek birlik mesajı verdi.

Yüzde 41.7 oy oranını elde eden Babis ise seçim yenilgisini kabul ederek Pavel'i zaferinden dolayı kutladı.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da seçime katılım oranının yüzde 70 olduğu açıklandı.

Pavel, mart ayında görevi cumhurbaşkanı Milos Zeman'dan devralarak ülkenin dördüncü cumhurbaşkanı olacak. Pavel, Euro'ya geçilmesini ve Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılmasını savunuyor.

PETR PAVEL KİMDİR?

Eski bir paraşütçü olarak Çekoslovakya Ordusu'nda askeri kariyerine başlayan Petr Pavel, bir dönem askeri istihbarat biriminde çalıştıktan sonra Bosna Savaşı'nda NATO Koruma Gücü'nün Çekoslovak (Çekya'nın eski adı) birliğinde yer aldı.

Bu görevi sırasında Fransız birliklerinin savaş bölgesinden kurtarılmasına yardım ettiği Sırp-Hırvat savaşının kahramanı olarak madalya alan Pavel, 2012-2015 yılları arasında Çekya Genel Kurmay Başkanı olarak görev yaptı.



Daha önce, NATO'ya karşı kurulan Varşova Paktı'nın üyesi olan Pavel 2014 yılında NATO Askeri Komitesi Başkanlığı'na getirildi.



61 yaşındaki Pavel, 2018 yılında emekli olduktan sonra okutmanlık ve danışmanlık hizmetlerinde bulundu.



Çekoslovakya'nın Moskova güdümlü komünistler tarafından yönetildiği 1980'li yıllarda Komünist Partisi üyesi olan ve daha sonra bunun "bir hata" olduğunu ifade eden Pavel, "kendini güçlü bir sosyal vurgusu olan merkez sağ bir siyasetçi" olarak tanımlıyor.