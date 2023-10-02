Çelik devi Nippon Seitetsu fabrika kapatıyor

Hem dünyada hem Japonya'da en büyük çelik üreticilerinden biri olarak tanınan Nippon Seitetsu, tesislerde 3 bin 300 işçiye istihdam sağlıyordu.



Otomobil imalatçıları dahil yerli ve yabancı müşterilerinin, üretimi deniz aşırı bölgelere kaydırmasıyla Nippon Seitetsu daha önce, tesisin üretim hacmini daraltmıştı.



Nippon Seitetsu'nun halihazırda Japonya genelinde 11 maden eritme ocağı bulunuyor.