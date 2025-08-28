Çelik Kubbe dünya basınında: "Dosta güven, düşmana korku verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Hava Savunma sisteminin teslimatıın yapılması dünya basınında ilgi gördü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi "Demokrasi tarihimizin savunma sanayiinde yapılan en büyük yatırımı" olarak nitelendirdiğine dikkat çekti.



İngiliz Independent gazetesi, "Erdoğan, Çelik Kubbe hava savunma sistemini tanıttı" başlığı ile haberi servis etti. Gazete Çelik Kubbe'nin savunma ihtiyaçları açısından dönüm noktası olduğu vurgusunu öne çıkardı.

