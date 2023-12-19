Celine Dion'un "Katı insan sendromu" savaşı: Kardeşi en büyük hayalinin sahnelere geri dönmek olduğunu söyledi

Efsanevi şarkıcı Celine Dion, katı kişi sendromu adı verilen nörolojik bir rahatsızlıktan muzdarip. Bu rahatsızlık vücudun kendi sinir hücrelerine saldırmasına neden oluyor. Şarkıcının kız kardeşi Claudette, 55 yaşındaki yıldızın en büyük hayalinin hastalığı yenip sahnelere dönmek olduğunu söyledi.

Celine Dion'un "Katı insan sendromu" savaşı: Kardeşi en büyük hayalinin sahnelere geri dönmek olduğunu söyledi

Kanadalı şarkıcı Celine Dion artık kasları üzerinde kontrol sahibi değil. Geçtiğimiz aralık ayında dünya turunu ertelemesinin ardından ünlü şarkıcının ablası 74 yaşındaki Claudette, Celine Dion'un sahnelere dönüşünün savaştığı "katı insan sendromu" nedeniyle biraz zaman alabileceğini söyledi.

Dion'un rahatsızlığı vücudun kendi sinir hücrelerine saldırmasına ve hareketi ciddi ölçüde engellemesine neden oluyor. Katı insan sendromu, sürekli ilerleyen ve tedavi edilemeyen bir .

Şarkıcının ablası Claudette, "Çok çalışıyor ama kasları üzerinde kontrol sahibi değil. Kalbimi kıran şey onun her zaman disiplinli olması. Her zaman çok çalıştı. Annemiz ona hep 'Bir işi iyi yapacaksan, düzgün yapacaksın.' derdi." ifadelerini kullandı.

Celine Dion tedavisi olmayan nadir bir hastalığa yakalandığını duyurdu

Celine Dion tedavisi olmayan nadir bir hastalığa yakalandığını duyurdu

Haberi Görüntüle

EN BÜYÜK HAYALİ SAHNEYE DÖNMEK

Hem kendisinin hem de kız kardeşi Celine Dion'un hayallerinde şarkıcının sahnelere geri dönmesi olduğunu belirten Claudette bunun ne ölçüde sağlanabileceğini bilmediğini söyledi.

Katı insan sendromu ile ilgili araştırmalar devam ederken, rahatsızlığın nadir olması kaydedilen ilerlemenin yavaş olduğu anlamına geliyor.

Claudette, kız kardeşinin başına gelenin milyonda bir görüldüğünü ve fazla insanı etkilemediği için bilim insanlarının konu üzerine fazla araştırma yapmadığını vurguladı.

George Clooney: O rolü bir daha asla oynamam!

George Clooney: O rolü bir daha asla oynamam!

Haberi Görüntüle

Claudette daha önce "alanındaki en iyi araştırmacılarla" çalışmalarına rağmen kız kardeşinin sağlığında çok az iyileşme görüldüğünü açıklamıştı.

Ekim ayında Claudette, Celine'in henüz tekerlekli sandalyeye bağımlı olmadığını ve sahnelere geri dönmeyi düşlediğini söyledi. Ünlü şarkıcının bu hayalini ne zaman gerçekleştirebileceği henüz bilinmiyor.

Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi

Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi

Haberi Görüntüle

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...