Celine Dion'un "Katı insan sendromu" savaşı: Kardeşi en büyük hayalinin sahnelere geri dönmek olduğunu söyledi

Kanadalı şarkıcı Celine Dion artık kasları üzerinde kontrol sahibi değil. Geçtiğimiz aralık ayında dünya turunu ertelemesinin ardından ünlü şarkıcının ablası 74 yaşındaki Claudette, Celine Dion'un sahnelere dönüşünün savaştığı "katı insan sendromu" nedeniyle biraz zaman alabileceğini söyledi.



Dion'un rahatsızlığı vücudun kendi sinir hücrelerine saldırmasına ve hareketi ciddi ölçüde engellemesine neden oluyor. Katı insan sendromu, sürekli ilerleyen ve tedavi edilemeyen bir hastalık.



Şarkıcının ablası Claudette, "Çok çalışıyor ama kasları üzerinde kontrol sahibi değil. Kalbimi kıran şey onun her zaman disiplinli olması. Her zaman çok çalıştı. Annemiz ona hep 'Bir işi iyi yapacaksan, düzgün yapacaksın.' derdi." ifadelerini kullandı.

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Hem kendisinin hem de kız kardeşi Celine Dion'un hayallerinde şarkıcının sahnelere geri dönmesi olduğunu belirten Claudette bunun ne ölçüde sağlanabileceğini bilmediğini söyledi.



Katı insan sendromu ile ilgili araştırmalar devam ederken, rahatsızlığın nadir olması kaydedilen ilerlemenin yavaş olduğu anlamına geliyor.



Claudette, kız kardeşinin başına gelenin milyonda bir görüldüğünü ve fazla insanı etkilemediği için bilim insanlarının konu üzerine fazla araştırma yapmadığını vurguladı.

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Ekim ayında Claudette, Celine'in henüz tekerlekli sandalyeye bağımlı olmadığını ve sahnelere geri dönmeyi düşlediğini söyledi. Ünlü şarkıcının bu hayalini ne zaman gerçekleştirebileceği henüz bilinmiyor. Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi Haberi Görüntüle