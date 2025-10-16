Celtic'ten Gazze'ye 100 bin sterlin yardım

Filistinlilere desteği ile bilinen İskoç kulübü Celtic, Gazze'deki acil gıda ihtiyacını desteklemek amacıyla harekete geçti.



Celtic Futbol Kulübü Vakfı'nın açıklamasında, açlıkla mücadelede dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olan BM Dünya Gıda Program (WFP) aracılığıyla Gazze'deki acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin bağış yapıldığı bildirildi.



Açıklamada ayrıca, Gazze'de 640 bin kişinin kıtlık koşullarında yaşadığı ve 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.