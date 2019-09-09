Yeşiller partisi milletvekili ve eski eş genel başkanı Cem Özdemir, partisinin meclis grubu eş başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. 53 yaşındaki Özdemir, yarışa Bremen milletvekili Kirsten Kappert-Gonther ile giriyor.



Ortak bir başvuru mektubu kaleme alan Kappert-Gonther ve Özdemir, "Adil bir yarışın meclis grubuna hem içeride hem de dışarıda iyi geleceğinden eminiz" dedi. Adaylar, "İklim krizi hiç bu kadar hissedilir bir biçimde odak noktasında olmamıştı. Toplumsal güçlü yeşil aktörlerle değişim arzusu toplum tarafından hiç şimdiki kadar net bir biçimde ifade edilmemişti" ifadelerine yer verdi. İkili, federal seçimlerde aday olmak gibi bir niyetleri olmadığını da vurguladı.



Parti eş genel başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck, Özdemir'in adaylığı konusunda tarafsız bir tavır sergiledi.



Pazar günü bir açıklama yayınlayan eş başkanlar, "Bu konuda milletvekilleri iyi bir demokratik yarış içerisinde kararlarını vereceklerdir" yorumunu yaptı.



Seçim 24 Eylül'de yapılacak. Seçimde görevi şu anda sürdüren eş başkanlar Katrin Göring-Eckardt ve Toni Hofreiter de yeniden aday olacak.