Cemal Kaşıkçı davası: ABD'den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a dokunulmazlık kararı

ABD yönetimi, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dokunulmazlık tanıdı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eylül ayından bu yana Suudi Arabistan'ın başbakanı olarak görev yapıyor.



ABD Adalet Bakanlığı'nın, mahkemeye gönderdiği belgede "Devlet başkanlarının dokulmazlığı doktrini, uluslararası hukuk teamülüne yerleşmiştir" denildi.



Biden yönetimi, dokunulmazlık tanınmasının Selman'ın masum olduğu anlamını taşımadığına vurgu yapıyor.



Cemal Kaşıkçı

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.



Amerikan istihbaratına göre, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman verdi.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Amerikan yönetiminin kararının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda "Cemal bugün yeniden öldü" ifadesine yer verdi.