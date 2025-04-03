Cenaze levazımatçısı skandalı: 64 ayrı suçtan yargılanacak

İngiltere’nin Hull kentinde, cenaze levazımatçısı Robert Bush hakkında açılan davada 64 suçlama yöneltildi. Bush’un, 20 Nisan 2023 ile 6 Mart 2024 tarihleri arasında iş yerinde çok sayıda ceset ve "bir miktar" insan külü bulundurması nedeniyle yasal ve insan onuruna yakışır bir cenaze törenini engelleme suçundan 30 kez, sahte beyanda bulunarak dolandırıcılık yapma suçundan ise yine 30 kez yargılanacağı bildirildi.



Soruşturma kapsamında ayrıca hayır kurumlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi, 172 mağduru kapsayan cenaze planlarıyla ilgili dolandırıcılık suçlaması yöneltilen bir kişi ve 50 mağduru kapsayan insan külleriyle ilgili dolandırıcılık yaptığı öne sürülen bir kişi de mahkemeye çıkarılacak.



HASSAS VE UZUN SÜRELİ SORUŞTURMA



Humberside Polisi, suçlamaların 10 ay süren "karmaşık, uzun soluklu ve son derece hassas" bir soruşturmanın ardından yöneltildiğini belirtti.



Olay ilk olarak 20 Nisan 2023'te ortaya çıktı. Hull’daki Hessle Yolu’nda bulunan cenaze levazımatçısına baskın düzenleyen polis ekipleri, şoke edici bulgularla karşılaştı.



Potansiyel mağdurlardan biri, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, "Bu olay Hull'u derinden sarstı" ifadelerini kullandı.



POLİS YETKİLİSİ: MAĞDURLAR ÖNCELİĞİMİZ



Humberside Polisi Yardımcı Şefi Dave Marshall, yaşanan gelişmelerin ardından 35 kişinin ailelerine bilgi verildiğini ve mağdurlarla birebir iletişime geçileceğini duyurdu.



Marshall, "Soruşturma artık yargı sürecine doğru ilerlerken, halktan spekülasyonlardan kaçınmalarını ve mağdurların ihtiyaç duydukları yanıtlara ulaşmalarına izin vermelerini rica ediyorum. Etkilenen herkese sabır ve anlayışları için teşekkür ediyoruz," dedi.



Robert Bush’un, 25 Haziran Çarşamba günü Hull Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.



Öte yandan, soruşturma kapsamında geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanan 55 yaşındaki bir kadın hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı bildirildi.