Cenazede şoke eden olay: Ölü adam gözlerini açtı

Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir cenaze töreninde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Tabutun içindeki ölü olduğu sanılan adam gözlerini açtı.



Tören sırasında katılımcılardan biri, "Gözlerini açıyor!" diye bağırırken, bir başka kişi ise "Acaba hala hayatta mı?" diyerek şüpheye düştü. Bazı aile üyeleri ambulans çağırmayı önerdi.



ÖLÜM SERTLİĞİ NEDİR?

Uzmanlar bu durumun ölüm sonrası kas hareketlerinden kaynaklanabileceğini ifade etti. Sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapan bir kullanıcı, "Bu durum ölüm sertliği olarak bilinen rigor mortis nedeniyle olabilir, kaslar ölümden sonra kasılabilir" açıklaması yaptı.



Açık tabut geleneğinin yaygın olduğu bölgelerde bu tür olayların zaman zaman yaşanabileceği belirtildi. Ölümden sonra gevşeyen ve yeniden kasılan yüz kaslarının bu tür yanıltıcı görüntülere neden olabileceği ifade edildi.

BENZER BİR OLAY: YANLIŞ ÖLÜM İLANI

Bu sıra dışı olay, 2020 yılında ABD’nin Detroit kentinde yaşanan başka bir trajik vakayı akıllara getirdi. 20 yaşındaki Timesha Beauchamp, sağlık görevlileri tarafından ölü ilan edilmiş ve mumyalama işlemi için cenaze evine gönderilmişti. Ancak Timesha, tabutta gözlerini açmıştı. Durumun fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan genç kadın, iki ay sonra yaşamını yitirmişti.

