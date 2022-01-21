Cenevre'de ABD-Rusya zirvesi

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Ukrayna ve Rusya arasında yüksek tansiyon sürerken Cenevre'de kritik bir görüşme yapılıyor.

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları krizi görüşmek için bir araya geldi.

BLINKEN: SALDIRI OLURSA SERT YANIT VERİRİZ

Görüşme öncesi açıklama yapanABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Görüşmeler tansiyonu düşürmek için yürütülen çalışmanın parçası. Sorunlar bir günde çözülemez. Diploması ve diyaloğa bağlıyız, saldırı olursa hızlı,sert ve toplu bir yanıt veririz" dedi.

LAVROV: BUGÜN BİR SONUÇ BEKLEMİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da konuyla ilgili, "Bugünkü görüşmeden bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Güvenlik taleplerimize somut yanıtlar bekliyoruz" dedi.

