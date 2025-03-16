Cenevre'de Kıbrıs toplantısı: KKTC ve Rum Yönetimi liderleri katılacak

İsviçre'nin Cenevre şehri, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya bir kez daha ev sahipliği yapacak.



Diplomatik kaynaklar, toplantının geçmiş müzakere süreçlerinin devamı ya da yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı niteliği taşımadığını belirtti.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık edeceği toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, ile Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları da katılacak.

Toplantıda ayrıca İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de yer alacak.

Geniş katılımlı gayriresmi toplantıda, Kıbrıs konusunda önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

