Cenevre'de Kıbrıs zirvesi

Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı. Görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.



Guterres, daha sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.



BM Genel Sekreteri, ilerleyen saatlerde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.



Konferansta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkan olduğu heyet temsil ediyor.