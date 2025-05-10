Cenevre'de kritik toplantı: ABD ve Çin nihayet masaya oturdu

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Başbakan Yardımcısı He Lipeng, Cenevre'de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında mal ithalatına uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 100'ün çok üzerine çıkmasına neden olan ve haftalarca tırmanan gerilimin ardından iki taraf nihayet görüşmeler için görüşmeye başladı.



ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret savaşını yumuşatmak amacıyla uygulatmaya başladığı ithalat vergilerini dün, yüzde 145’ten yüzde 80’e indirme fikrini gündeme getirdi.

Trump’ın bu çıkışı, hafta sonu İsviçre’de gerçekleşecek olan üst düzey ABD-Çin görüşmeleri öncesinde geldi.



Trump, Cuma sabahı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi mantıklı görünüyor! Karar Scott B’ye ait” diye yazdı.