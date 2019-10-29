Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi ön görüşmeleri sürüyor

Suriye Anayasa Komitesi toplantısının ön görüşmeleri kapsamında, Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının üçlü Suriye toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde başladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde katıldığı Cumhuriyet Bayramı töreninin ardından, Rus ve İranlı mevkidaşları ile üçlü Suriye toplantısı için BM Cenevre ofisine geldi.



Girişte gazetecilere açıklamada bulunan Çavuşoğlu, bayramın Cenevre ziyaretine denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da sürpriz yaparak resepsiyona katıldığını söyledi.



Suriye, Türkiye ve komşu ülkelerde terörizme ve teröristlere yer olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, siyasi sürece ağırlık verilmesini umduklarını ve tüm çabaların Suriye'ye barış ve istikrarı getirmek olduğunu belirtti.



ABD'DEN YPG/PKK'NIN ELEBAŞIYLA ANAYASA SÜRECİ İSTİŞARESİ AÇIKLAMASI



Öte yandan, ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn de BM ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Komitesi'nin kurulması için harcanan çabaları takdir ettiklerini, Cenevre'de komite üyelerini desteklemek üzere bulunduklarını söyledi.



Siyasi çözüm yolunda alınacak çok yol olduğunu vurgulayan Rayburn, Komite'nin bunun için bir "kapı" niteliğinde olduğunu belirtti.



Rayburn, "Rejim, Suriye halkının iradesini kabul etmelİ" dedi.



ABD temsilcisi, Anayasa Komitesi'nde SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın katılımıyla ilgili bir soru üzerine, şu yanıtı verdi:



"Kuzeydoğu Suriye'deki tüm toplulukların siyasi süreçte sözü olması gerektiğine inanıyoruz. Onların anayasal çıkarlarının da göz önüne alınması gerekiyor. Kuzeydoğu Suriye'deki çeşitli topluluklarla bir süredir istişare görüşmeleri yapıyoruz."



Rayburn, istişare ettikleri kişilerden birinin YPG/PKK'nın elebaşılarından (sözde SDG eş başkanı) İlham Ahmed olduğunu, Ahmed ile geçen hafta Washington'da bir araya geldiklerini söyledi.



Yarın yapılacak Anayasa Komitesi açılış toplantısı öncesinde, Suriye krizinin ilgili taraflarının ön görüşmeleri BM Cenevre ofisinde sürüyor.



Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları, halihazırda üçlü görüşme yapıyor.



Görüşmeden sonra BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya gelecek üç bakan, basın toplantısı da düzenleyecek.



