Cenevre'de "Ukrayna'da barış" zirvesi: Trump planı masada

Ukrayna, Trump yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planını görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Avrupalı yetkililerle buluşuyor.

Rusya'nın katılmayacağı zirvede Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık edecek.

ABD medyasına göre, karar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance arasındaki telefon görüşmesinde alındı.

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE DE KATILIYOR

Buna göre, ABD heyetini Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığında, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Kara Kuvvetleri Ordu Sekreteri Dan Driscoll temsil edecek. Görüşmeye Almanya, Fransa, İngiltere de heyet gönderecek.

"RUSYA İÇİN KAZANIM" YORUMU

Öte yandan taslağa dair AB ve 11 ülke arasında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi marjında "Ukrayna konusunda liderler toplantısı" yapılacak.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, planın ek çalışmalar gerektirdiğini belirtti.

Plan taslağına ilişkin AB'den endişeler yükselirken, Amerikan New York Times gazetesi, planın Rusya için bir kazanım, Ukrayna içinse kayıp olduğunu yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de planın, Ukrayna'yı “tarihin en zor anlarından biriyle” karşı karşıya bıraktığını söylemişti.

TRUMP: BU SON TEKLİFİM DEĞİL

Görüşmeler öncesi ABD başkanı Donald Trump planda değişiklik yapabileceğini duyurdu. Trump “bu son teklifim değil. Ama öyle ya da böyle bu savaşı bitirmeliyiz. Bu savaş hiç olmamalıydı. Ben başkan olsaydım, olmazdı.”