Son dakika haberi! Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'nin anayasasını yazacak komisyonun 2019'un ilk ayında ilk toplantısını yapması için çabalarını yoğunlaştırmak için mutabık kaldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde yapılan garantörler toplantısının sona ermesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sonuç bildirisini okudu.



Bildiride, garantör ülke bakanlarının Suriyeli taraflarla istişarelerinden çıkan olumlu sonuçları sundukları ifade edildi.



Bildiride, bakanların anayasa komitesinin çalışmasına başlamasını kolaylaştırmak konusundaki kararlılıklarını yineledikleri kaydedilirken, aynı zamanda Suriyeli taraflar ve BM Suriye Özel Temsilcisi ile istişare içinde, komitenin sürdürülebilir ve elverişli şekilde işleyebilmesi için genel ve yol gösterici ilkelerinin de detaylandırılacağı belirtildi.



"Anayasa komitesinin çalışması, Suriye halkının mümkün olan en geniş desteği verebilmesi için üyelerinin genel anlaşmaya varmasını hedefleyen bir yapıcı angajman ve uzlaşıyla yönetilmelidir." ifadesine yer verilen bildiride, komitenin ilk toplantısını gelecek yılın ilk ayında Cenevre'de yapmak için çaba gösterme konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.



Bildiride, tarafların bu adımların, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, uygulanabilir, kalıcı, Suriyeli tarafların yönettiği ve sahibi olduğu, BM'nin kolaylaştırdığı siyasi sürece ön ayak olacağına inandığının altı çizildi.



Lavrov'un okuduğu bildiride Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığı yinelenirken, bu ilkelere tüm taraflarca saygı duyulması gerektiğine işaret edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye anayasasını yazacak komisyonunun çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.



Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Astana süreci garantörleri Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları ile yaptıkları toplantının ardından basına açıklama yaptı.



"Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik." diyen Çavuşoğlu, rejimin ve muhalefetin komisyon için önerdiği isimlerin yer aldığı listede anlaşmazlık olmadığını belirtti.



Bakan Çavuşoğlu, "Fakat sivil toplumla ilgili listede farklı görüşler olabilir. Bu konuda garantör ülkeler olarak ve BM olarak birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.



Bugünkü toplantıda isimler dışında anayasa komisyonunun usul kurallarını da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yani yüzde kaçla karar alması gerekiyor, hangi oranda, üçte iki çoğunlukla mı veya daha yüksek çoğunlukta mı, başkan olacak mı veya yardımcıları mı olacak, eş başkan mı olacak, buna benzer konuları ele aldık. Yani yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



"ÇABALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Çavuşoğlu, üç garantör ülkenin komisyonun bir an önce kurulması için çabalarını yoğunlaştıracağının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bu komisyonun ilk toplantısını da önümüzdeki yılın ilk ayında yapmasını öngörüyoruz. Astana garantörleri olarak kendi aramızda bu çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Bugünkü toplantı Astana ve Soçi sürecinin Suriye'de siyasi çözüm için ne kadar önemli olduğunun ve somut neticeler getirmeye başladığının da bir göstergesidir. O bakımdan bugünkü toplantı son derece verimli geçti. Bu toplantıların Suriye'nin geleceği için, siyasi çözüm için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak, önemli bir aktör olarak biz katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."