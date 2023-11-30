Cenin kentine baskın: İsrail askerleri 2 Filistinli çocuk öldürdü

İsrail'in savaşın başlangıcı olan 7 Ekim tarihinden beri Gazze’ye yaptığı baskınların odak noktalarından biri Cenin kenti ve burada kurulan mülteci kampı oldu.



İsrail ordusu gece tekar Cenin’e operasyon başlattı. Operasyonda mülteci kampı ve kentte bulunan üç hastane kuşatıldı. Şiddetli çatışma gece boyu sürdü.



İsrail ordusu sadece mülteci kampına değil, kentte pek çok mahalleye baskın yaptı. Cenin kent merkezinde buldozerlerle yollar kazıldı, bazı dükkanlar ve evler havaya uçuruldu. Yaralı taşıyan ambulansın içindekiler dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Askerler, yaklaşık 18 saat sonra kentten ayrıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de 2 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü kaydedildi.

VİDEO: CENİN'DE 2 FİLİSTİNLİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

