Cenk Uygur ve Hasan Piker’den İngiltere açıklaması: “İsrail'i eleştirdik, ülkeye alınmadık"

ABD’li siyasi yorumcu Cenk Uygur ile yayıncı Hasan Piker, İngiltere ’ye girişlerinin engellendiğini açıkladı. İkili, İngiliz makamlarının İsrail ’e yönelik açıklamalarını kararın gerekçesi olarak gösterdiğini iddia etti.

CENK UYGUR: "KAMU DÜZENİ İÇİN CİDDİ RİSK OLARAK GÖRÜLDÜM"

ABD merkezli siyasi haber ve yorum platformu The Young Turks’ün kurucu ortaklarından Cenk Uygur, Londra’ya gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanırken giriş yasağını öğrendiğini söyledi.

Uygur, Londra’da düzenlenecek bir etkinliğe katılacağını ve Oxford’da konuşma yapmayı planladığını belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Uygur, İngiliz makamlarının kendisini “kamu düzeni için ciddi risk” olarak değerlendirdiğini öne sürdü.

ABD SİYASETİNDEKİ İSRAİL ETKİSİNİ ELEŞTİRMEK ANTİSEMİTİK SAYILDI

“İngiliz hükümeti, İsrail’e yönelik eleştirilerim nedeniyle beni ‘kamu düzeni için ciddi risk’ olarak gördüğünü söylüyor.” ifadelerini kullanan Uygur, ABD siyasetindeki İsrail etkisine ilişkin yorumlarının da antisemitik olarak değerlendirildiğini iddia etti.

Uygur kararın İngiltere hakkında yaptığı açıklamalarla değil, ABD’de İsrail hakkında yaptığı yorumlarla bağlantılı olduğunu savundu. Uygur, hükümetin gerekçelerini “çelişkili” olarak nitelendirdi.

HASAN PİKER DE BENZER İDDİADA BULUNDU

Siyasi yorumcu ve canlı yayıncı Hasan Piker de daha sonra yaptığı açıklamada İngiltere vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

Piker, X hesabından yaptığı paylaşımda, Londra’daki aynı etkinliğe katılmak üzere hazırlık yaparken vizesinin iptal edildiğini belirterek kararın İsrail eleştirileriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

“İngiltere benim vizemi de iptal etti." ifadelerini kullanan Piker, kararın siyasi gerekçeler taşıdığını savundu.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ SESSİZ

İngiliz hükümeti, iki ismin iddialarıyla ilgili henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

Söz konusu gelişme, İngiliz makamlarının kısa süre önce antisemitik açıklamaları nedeniyle ABD’li rapçi Kanye West’i, ülkeye girişten men etmesinin ardından geldi.

Yetkililer, organizatörlerin itirazlarına rağmen Kanye West hakkındaki kararı savunmuştu.