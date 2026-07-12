CENTCOM: Hürmüz Boğazı tüm gemilerin geçişine açıktır

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), uluslararası su yolu olan Hürmüz Boğazı 'nın yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğunu duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan resmi açıklamada, İran 'ın haksız saldırganlığına, tacizlerine, tehditlerine ve keyfi deklarasyonlarına rağmen seyrüsefer serbestisinin korunmasını sağlamak amacıyla ABD kuvvetlerinin bölgede konuşlandığı ve hazır durumda beklediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmediği ve deniz trafiğinin normal seyrinde akmaya devam ettiği vurgulandı.

İRAN'DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

İran cephesinde ise Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerine ait gelişmiş hava savunma sistemlerinin, batıdaki Hürremabad kenti semalarında ABD saldırısı esnasında fırlatılan bir seyir füzesini düşürdüğünü açıkladı.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu, cumartesiyi pazara bağlayan gece ABD tarafından İran topraklarına yönelik gerçekleştirilen ve üç aşamadan oluşan askeri saldırılara misilleme yaptığını duyurdu .

Yapılan açıklamaya göre misilleme operasyonunun ilk aşamasında, Ürdün'deki Prens Hasan adlı ABD üssünde yer alan komuta kontrol merkezi ile MQ-9 tipi insansız hava araçlarının konuşlandırıldığı hangarlar balistik füzelerle hedef alınarak imha edildi.

Karşılık verme sürecinin ikinci aşamasında, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal ettiği iddia edilen ikinci bir geminin durdurulduğu ve Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ndeki tesislerin füzelerle vurulduğu bildirildi.

Operasyonun üçüncü aşamasında ise Umman'ın Dukm Limanı'nda konuşlu ABD uçak gemilerine yakıt sağlayan platformlar ile lojistik destek merkezlerinin hedef alınarak tahrip edildiği belirtildi.

Aynı süreçte İran ordusunun da Kuveyt'te konuşlu ABD ordusuna ait Patriot hava savunma sistemini, mühimmat deposunu ve radar mevzisini insansız hava araçlarıyla hedef aldığı açıklandı.

Bahreyn yönünde ise yine insansız hava araçlarıyla düzenlenen ayrı bir saldırı dalgasında, ABD ordusuna ait iletişim sistemleri ile radar istasyonunun hedef alındığı kaydedildi.

CENTCOM, hafta içinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bayraklı "GFS Galaxy" adlı konteyner gemisini hedef almasına karşılık olarak, hafta sonu İran'a yönelik üçüncü tur hava saldırılarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İran kaynaklarından edinilen bilgilere göre, pazar günü erken saatlerde Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymadığını ve uyarıları dikkate almadığını belirttiği iki tekneyi uyarı ateşi açarak durdurdu. Bu müdahalenin ardından Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak ulaşıma kapatıldığı ilan edildi.

ABD ise bu duruma Güney İran'daki kıyı bölgelerine yönelik hava saldırılarıyla yanıt verdi. Söz konusu hava saldırıları esnasında Huzistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan vilayetlerinde patlama seslerinin duyulduğu ve İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.