CENTCOM komutanı Suriye'de: PKK/YPG'yi ziyaret etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'yi ziyaret etti.

CENTCOM tarafından yayınlanan açıklamada, Kurilla'nın ABD'li komutanların yanı sıra terör örgütü PKK/YPG tarafından kontrol edilen Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) yetkililerle görüştüğü belirtildi.



CENTCOM, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ziyaretin Suriye'deki gelişmeler ve DAEŞ'e karşı yürütülen operasyon hakkında bir değerlendirme elde etmeyi amaçladığını belirtti.



Kurilla, ayrıca Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Hol Kampı'nı da ziyaret etti.

"TUTUKLU BİR DAEŞ ORDUSU"



CENTCOM açıklamasında, "Uluslararası geri gönderme, rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon çabaları olmadan, bu kamplar yeni nesil DAEŞ'i yaratma riski taşıyor. Ayrıca, 50'den fazla ülkeden 9 binden fazla DAEŞ tutuklusu, Suriye'de SDG tarafından korunan gözaltı tesislerinde kalmaya devam ediyor, bu da tam anlamıyla tutuklulardan oluşan bir 'DAEŞ Ordusu' demek." ifadelerine yer verildi.



Kurilla açıklamasında, "DAEŞ üyelerinin menşe ülkelerine nakledilmesi konusunda uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ



Türkiye, ABD'nin DAEŞ'le mücadele bahanesiyle PKK/YPG ile işbirliği yapmasından uzun zamandır rahatsızlık duyuyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde terör örgütüne, "PKK/YPG terör örgütü Suriye'den çıkmazsa askeri harekat yaparız." ültimatomunda bulunmuştu.



Fidan, Ankara'nın hem DAEŞ'e hem de PKK'ya karşı ayrım yapmadan aynı kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğini vurgulamıştı.