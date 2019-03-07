ABD'li komutan ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtladı.
Suriye'den çekilmeye ilişkin bir soruya, "Suriye'den çekilmenin belli bir tarihe kadar tamamlanması için baskı görmüyorum" yanıtını verdi.
Çekilme sürecini DAEŞ'in yenilmesinin belirleyeceğini belirten Votel, "Çekilme bölgedeki askerlerimiz için risk yaratmamalı" ifadelerini kullandı. Daha önce ABD basınına konuşan askeri yetkililer, çekilmenin Nisan ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını söylemişti.
CENTCOM Komutanı Votel'den Suriye'den çekilme açıklaması
NTV HaberDünya
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Suriye'den çekilmenin tamamlanması için belli bir tarih olmadığını söyledi.
ABD'li komutan ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtladı.