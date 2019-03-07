ABD'li komutan ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtladı.

Suriye'den çekilmeye ilişkin bir soruya, "Suriye'den çekilmenin belli bir tarihe kadar tamamlanması için baskı görmüyorum" yanıtını verdi.

Çekilme sürecini DAEŞ'in yenilmesinin belirleyeceğini belirten Votel, "Çekilme bölgedeki askerlerimiz için risk yaratmamalı" ifadelerini kullandı. Daha önce ABD basınına konuşan askeri yetkililer, çekilmenin Nisan ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını söylemişti.