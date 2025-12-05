CENTCOM'dan Suriye'ye "Hizbullah" teşekkürü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye güvenlik güçlerinin Lübnan Hizbullahı’na gönderildiği belirtilen çok sayıda silah sevkiyatını durdurması nedeniyle resmi bir açıklama yayımlayarak Şam yönetimini tebrik etti.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper imzasıyla yapılan açıklamada, engellenen sevkiyatların Hizbullah’a ulaştırılmak üzere planlandığı vurgulandı.

Cooper imzasıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:

“Suriye güvenlik güçlerini, yakın zamanda birden fazla silah sevkiyatını engellemelerinden dolayı tebrik ederiz. Bu sevkiyatlar Lübnan Hizbullahı için gönderilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel ortaklarımız, Lübnan Hizbullahı’nın silahsızlandırılmasını sağlamada ve Orta Doğu genelinde barış ile istikrarı korumada ortak bir çıkara sahiptir.”