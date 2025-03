CEO'nun cinayet zanlısı Luigi Mangione'nin çoraplarında kalp şeklinde not bulundu

Mahkeme görevlisinin ele geçirdiği notta, cezaevinde tutulan Mangione'ye “Sana şans dilemek isteyen binlerce insan olduğunu bil” mesajı iletildiği ifade edildi.



Seidemann’ın ifadesine göre, çorapların içine gizlenen notun yanı sıra, "Joan" adlı birine hitap eden başka bir kalp şeklinde mesaj da bulunuyordu. Notun kimin tarafından yazıldığı ve çorapların içine nasıl yerleştirildiği henüz bilinmiyor. Savcıların dosyasında bu konuya açıklık getirilmedi ve daha sonra yapılan açıklamalarda da detay verilmedi.



Mangione’nin mahkemede giydiği yeni çorapların içinde bulunan notların fark edilmesinin ardından, Mangione çorapları çıkardı. Seidemann, Mangione’nin çorapları çıkarmasının nedeninin, “onların iyi görünmediğini düşünmesi” olduğunu belirtti.



Mangione mahkemeye ayak bilekleri kelepçeli bir şekilde, mokasen ayakkabılarıyla ve çıplak bilekleriyle çıktı.



Mangione’nin avukatları, 26 yaşındaki müvekkillerinin, Aralık ayında 50 yaşındaki Brian Thompson’ın öldürülmesiyle ilgili olarak yargılanmayı beklerken hücresinde hukuki belgeleri inceleyebilmesi için bir dizüstü bilgisayar verilmesini talep etti.



Savcı Joel Seidemann ise, sanığa dizüstü bilgisayar verilmesini haksız bir ayrıcalık olarak değerlendirerek bu talebe itiraz etti. Savcı, “Sanığın lehine yapılan özel muamele, son duruşmada moda ihtiyaçlarına yönelik yapılan düzenlemelerle ihlal edilmiştir” dedi.



Pensilvanya'daki bir McDonalds'ta fark edilerek yakalanan Mangione'nin üzerinde bir silah ve polisin Thompson'ın öldürülmesi için "motivasyon" olarak gösterdiğini söylediği üç sayfalık el yazısı bir belge bulunmuştu.



Mangione gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra cinayet ve başka dört ayrı suçla itham edilmiş, mahkemeye çıkmak üzere New York'a iade edilmişti.



LUIGI MANGIONE KİMDİR?

Maryland'de doğup büyüyen varlıklı bir aileden gelen Mangione'nin, Baltimore'da okuduğu seçkin bir erkek lisesini birincilik ile bitirdiği öğrenildi.



Babası Nick Mangione, 1978 yılında satın aldığı, Baltimore'un dışında geniş bir alana yayılan lüks bir dinlenme ve konferans merkezi olan Turf Valley Resort ile tanınan başarılı bir emlak uzmanıydı. Kuzenlerinden biri ise Cumhuriyetçi Maryland eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Nino Mangione.



Tutuklanmasından sonra ailesi yayınladıkları bir açıklamada, "Sadece medyada okuduklarımızı biliyoruz. Ailemiz Luigi'nin tutuklanması karşısında şok olmuş ve yıkılmıştır. Brian Thompson'ın ailesine dualarımızı sunuyor ve herkesten olaya karışan herkes için dua etmelerini istiyoruz," ifadelerini kullandı.



Liseden sınıf arkadaşı Freddie Leatherbury Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Mangione için "Dürüst olmak gerekirse, onun için her şey yolundaydı," dedi.



Mangione, Ivy League University of Pennsylvania'da bilgisayar bilimleri alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri aldı. Burada kod yazmayı öğrendi ve oyunlarla ilgilenen insanlar için bir kulüp kurulmasına yardımcı oldu.



Mangione mezun olduktan sonra dijital perakendecilik sitesi TrueCar'da veri mühendisi ve video oyunu geliştiricisi Firaxis'te stajyer olarak çalıştı.