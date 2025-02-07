Cep telefonunu düşüren yolcu, uçağa acil iniş yaptırdı

Paris'ten Fort-de-France’a gitmek üzere havalaalanından kalkan Boeing 777-300ER tipi uçak, uçuşun başlamasından yaklaşık 40 dakika sonra Paris’e geri dönme kararı aldı.



Edinilen bilgilere göre, uçakta kadın yolculardan biri cep telefonunu düşürdü. Telefon, zemindeki ızgaradan geçerek kargo bölümüne ulaştı.

LİTYUM PİLİNİN HASAR GÖRMÜŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Telefonun düşme sırasında lityum pilinin hasar görmüş olabileceğini değerlendirerek, yangın riskine karşı tedbir amaçlı olarak acil iniş kararı alındı.



Uçak Paris’e güvenli bir şekilde iniş yaptı. Bakım ekiplerinin düşen telefonu bulmasının ardından uçak yeniden havalandı.