Cephede hayatını mıknatıs kurtardı: "Kalbimden şarapnel çıkardılar"

Ukrayna'da ölümle burun buruna gelen bir asker, cephede geliştirilen yeni teknoloji sayesinde hayatta kaldı.



Ukraynalı asker Serhiy Melnyk, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye nasıl ölümen döndüğünü anlattı. Cebinden kağıda sarılı küçük ve paslı bir metal parçası çıkaran asker, "Kalbimi, akciğerimi ve böbreğimi delip geçti" diye konuştu.

İHA'DAN FIRLADI, KALBİNE SAPLANDI



Doğu Ukrayna’da çatışırken, Rus yapımı bir insansız hava aracından (İHA) fırlayan bu parça, Melnyk’in kalbine saplanmıştı.



O anları anlatan Melnyk, "İlk başta ne olduğunu anlamadım. Sadece zırhın altında nefes darlığı yaşadığımı sandım. Meğer kalbime şarapnel saplanmış." ifadelerini kullandı.



Ukrayna’da İHA saldırılarının artmasıyla birlikte bu tür yaralanmalar da sıklaştı. Dronelar genellikle parçalanarak dağılacak materyaller taşıdığı için, bu saldırılar vücutta karmaşık şarapnel hasarlarına yol açıyor. Askeri sağlık görevlilerine göre, savaş alanındaki travmaların yüzde 80’ini artık şarapnel yaralanmaları oluşturuyor.



"MANYETİK ŞARAPNEL ÇIKARICI"



Melnyk’in yarası tedavi edilmemiş olsaydı, ölümcül olacaktı. Ancak onu kurtaran yalnızca şans değildi. Yeni bir tıbbi cihaz olan manyetik şarapnel çıkarıcı, hayatını kurtardı.



Kalp damar cerrahı Dr. Serhiy Maksymenko, Melnyk’in atan kalbinden metal parçanın nasıl çıkarıldığını anlattı.



Doktor, büyük kesilere gerek kalmadan sadece küçük bir kesi açıp mıknatısı yerleştirerek şarapneli dışarı çektiğini söyledi.



70'TEN FAZLA BAŞARILI AMELİYAT



Sadece bir yıl içinde, Dr. Maksymenko ve ekibi bu cihazla 70'ten fazla başarılı kalp ameliyatı gerçekleştirdi. Bu teknoloji, cephe hattı tıbbında bir devrim yarattı.



Bu yenilikçi cihazın arkasında ise eski bir avukat var: Oleh Bykov. 2014’ten bu yana gönüllü olarak Ukrayna ordusunu destekleyen Bykov, cephedeki doktorlarla yaptığı görüşmeler sonucunda bu manyetik cihazı geliştirdi.

MIKNATIS KULLANMAK KİMİN FİKRİYDİ?



Aslında fikir yeni değil. Mıknatıslar, 1850’lerde Kırım Savaşı’ndan bu yana yaralardan metal çıkarmak için kullanılıyordu. Ancak Bykov ve ekibi bu fikri modernleştirdi. Karın cerrahisi için esnek modeller, mikro cerrahiler için küçük boyutlu mıknatıslar ve kemikler için yüksek güçlü versiyonlar geliştirildi.



Manyetik cihaz, yaranın üzerinden gezdirilerek metal parçaları yüzeye çekiyor. Cerrahlar daha sonra küçük bir kesiyle şarapneli çıkarıyor. Bykov, ince, kalem boyutundaki cihazın gücünü göstermek için ucuyla bir balyozu kaldırıyor.



CEPHE HATTINDA DAĞITILIYOR



Başlangıçta cephe koşulları için geliştirilen cihaz, şimdi ülke genelinde 3 binden fazla birime dağıtıldı. Cephe hattındaki sağlık görevlisi Andriy Alban, bu cihaza artık güvenle başvurduğunu söylüyor.



Çoğu zaman ateş altındayken, hendeklerde ya da açık alanda, bazen anestezi dahi olmadan müdahale ettiğini belirtiyor.

