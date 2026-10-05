Cepheye dronlarla 4 ton gıda gönderdiler

Rusya-Ukrayna Savaşı 4.5 yılını geride bıraktı. Karşılıklı saldırılar sürerken, Ukrayna'nın insansız hava aracı (drone ) kapasitesi de dikkat çekiyor.

Ukrayna saldırılar ve keşif çalışmalarının yanı sıra cephedeki askerleri ile işgal altındaki bölgelerin gerisinde sıkışan sivil halkın ihtiyaçları için de dronları kullanıyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kasabasına drone ile yeniden gıda ve ilaç gönderdi.

2022'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

Ukrayna ve Rus güçlerini birbirinden ayıran Dinyeper Nehri kıyısındaki cephe hattında bulunan Oleşki, 2022'den bu yana Rusya'nın işgali altında.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya aylardır Oleşki'deki Ukraynalıları dış dünyadan izole etmeye çalışıyor, hatta ciddi gıda sıkıntısı yaşayan insanlara gıda ulaştırılmasını bile engelliyor." ifadelerini kullandı.

Sybiha, son yardım paketinde yaklaşık 4 ton gıda ve ilaç bulunduğunu, bunların yaklaşık 400 paket halinde ulaştırıldığını belirtti.

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets, geçen ay Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, Rusya'nın sivillerin Oleşki'den tahliye edilmesine izin verilmesi yönündeki Ukrayna tekliflerini kabul etmediğini söylemişti.

Kremlin ise Oleşki'de gıda ve ilaç tedariki konusunda ciddi sorunlar bulunduğunu, ancak Rus ordusunun bu sorunları çözmek için çalıştığını bildirmişti.