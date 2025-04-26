Çernobil faciasının üzerinden 39 yıl geçti: Etkileri hala sürüyor!

Takvimler 26 Nisan 1986'yı gösterdiğinde, gece yarısı Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden yükselen iki şiddetli patlama sesi, gökyüzünü aydınlattı.

O gece, santralde bir test yapılacaktı. Bu amaçla güvenlik sistemleri devre dışı bırakıldı.

Ancak test sırasında beklenmeyen bir enerji dalgası oluştu ve güvenlik önlemleri devrede olmadığı için acil sistemler çalışmadı. Sonucunda ise 20’nci yüzyılın en büyük nükleer felaket yaşandı.



Patlamayla birlikte reaktörde sıcaklık 2 bin dereceyi aştı, çevredeki her şeyi eriten şiddetli bir yangın başladı. Yangın tam dokuz gün boyunca sürdü. İlk etapta 31 kişi hayatını kaybetti, ancak asıl ölümcül tehdit kazadan sonra atmosfere yayılan radyoaktif bulutlardı.