Çernobil'i temizleyen işçi 40 yıldır kötü sağlığıyla boğuşuyor
21.04.2026 10:51
Çernobil'in temizlenmesinde görev alan Petro Hurin savaşta kaybettiği torununu anıyor
Nükleer reaktörün çevresinin temizlenmesinde yer alan Hurin hala radyasyonun etkileriyle yaşıyor.
Dünyanın en kötü nükleer kazası olan Çernobil felaketinin üzerinden yaklaşık 40 yıl geçti. Patlayan nükleer tesisin çevresini temizlemekle görevlendirilenlerden ve halen hayatta olan sayılı temizlikçiden 76 yaşındaki Petro Hurin gazetecilere konuştu.
Hurin, Çernobil sonrası yaşadığı ağır sağlık sorunlarını ve hukuk mücadelesini kamuoyuyla paylaştı. Hurin’in çalıştığı inşaat araç gereçleri tedarik şirketinden Haziran 1986'da bölgeye gönderilen 40 kişiden bugün sadece 5'inin hayatta olması, felaketin uzun vadeli ve ölümcül etkilerini yeniden gündeme getirdi.
Temizlikçiler arasında sağlıklı kimsenin kalmadığını belirten Hurin, yaşadığı süreci "yavaş gelen ölüm" olarak tanımlayarak, radyasyonun etkilerinin 40 yıldır sürdüğünü söyledi.
Hurin, Çernobil'deki çalışmaları sırasında radyasyonu izole etmek amacıyla inşa edilen devasa lahitte kullanılmak üzere kurşun karışımlı kuru betonu kamyonlara yükleyenlerden biriydi.
Hurin, günde 12 saat süren vardiyaların dördüncü gününde şiddetli baş ağrısı, göğüs ağrısı, kanama ve ağızda metalik tat gibi akut radyasyon belirtileri yaşamaya başladı. Kan örneği alındığında parmaklarından kan yerine soluk bir sıvının çıktığını belirten Hurin’e, o dönemde radyasyon hastalığı tanısı konulmasına izin vermeyen Sovyet doktorlar tarafından stresle ilişkili bir sinir bozukluğu teşhisi konuldu.
Petro Hurin madalyalarıyla
Bugün Ukrayna'nın Çerkası bölgesinde yaşayan Hurin, anemi, anjina ve pankreatit gibi kronik hastalıklarla boğuşurken bir yandan da Çernobil'i temizleyenlere ayrılan özel engelli emekli maaşına erişebilmek için mücadele ediyor.
Hurin’in yaşamı, 2022'deki Rus işgaliyle yeni bir trajediye sahne oldu. Hurin ve eşinin, dört yaşından itibaren büyüttükleri ve 2022'de Yunanistan'daki işini bırakıp Ukrayna'ya dönen ve Rusya'ya karşı savaşan 26 yaşındaki torunlarının ölümü, Hurin'in trajedisine bir başka boyut ekledi.
NE OLMUŞTU?
Çernobil felaketi, 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki nükleer santralin 4. reaktöründe meydana gelen ve Avrupa'nın büyük bölümüne radyoaktif bulutlar yayan patlamayla başladı. Olayın hemen ardından 31 santral çalışanı ve itfaiyeci akut radyasyon hastalığından hayatını kaybederken, Sovyet yetkilileri felaketin boyutlarını gizlemek amacıyla Kiev'deki 1 Mayıs törenlerini iptal etmeyi reddetti. Günümüzde Ukrayna hükümeti, Sovyet yönetiminin kazayı hatalı yönetimini ve üstünü örtme çabalarını vurgularken, kanser gibi radyasyon kaynaklı hastalıklar nedeniyle ölenlerin kesin sayısı ve uzun vadeli sağlık etkileri üzerindeki uluslararası tartışmalar halen ciddiyetini koruyor.