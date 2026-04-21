Çernobil'i temizleyen işçi 40 yıldır kötü sağlığıyla boğuşuyor

Bugün Ukrayna'nın Çerkası bölgesinde yaşayan Hurin, anemi, anjina ve pankreatit gibi kronik hastalıklarla boğuşurken bir yandan da Çernobil'i temizleyenlere ayrılan özel engelli emekli maaşına erişebilmek için mücadele ediyor.

Hurin’in yaşamı, 2022'deki Rus işgaliyle yeni bir trajediye sahne oldu. Hurin ve eşinin, dört yaşından itibaren büyüttükleri ve 2022'de Yunanistan'daki işini bırakıp Ukrayna'ya dönen ve Rusya'ya karşı savaşan 26 yaşındaki torunlarının ölümü, Hurin'in trajedisine bir başka boyut ekledi.

NE OLMUŞTU?

Çernobil felaketi, 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki nükleer santralin 4. reaktöründe meydana gelen ve Avrupa'nın büyük bölümüne radyoaktif bulutlar yayan patlamayla başladı. Olayın hemen ardından 31 santral çalışanı ve itfaiyeci akut radyasyon hastalığından hayatını kaybederken, Sovyet yetkilileri felaketin boyutlarını gizlemek amacıyla Kiev'deki 1 Mayıs törenlerini iptal etmeyi reddetti. Günümüzde Ukrayna hükümeti, Sovyet yönetiminin kazayı hatalı yönetimini ve üstünü örtme çabalarını vurgularken, kanser gibi radyasyon kaynaklı hastalıklar nedeniyle ölenlerin kesin sayısı ve uzun vadeli sağlık etkileri üzerindeki uluslararası tartışmalar halen ciddiyetini koruyor.