Ceset çiçeğine yoğun ilgi: İsmi kötü kokusundan geliyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açan "ceset çiçeği" dünyada çok nadir açan çiçekler arasında yer alıyor.



San Francisco'daki Golden Gate Botanik Bahçesi'nde açan çiçek ziyaretçi akınına uğruyor.



Dünya genelinde sadece 100 ekili ceset çiceği olduğu tahmin ediliyor. Ekildikten sonra ilk çiçeğini açması neredeyse 10 yıl sürüyor. Çiçekler 24 ila 48 saat içinde soluyor.



Bu nedenle kokuları kötü olsa da ceset çiçekleri çok kıymetli.

EN BÜYÜK ÇİÇEK



Dünyadaki en büyük çiçek olan ceset çiçeğinin boyu 3 metreyi bulabiliyor.



Endonezya'nın Sumatra Adası'nda doğal olarak yetişen ceset çiçeğinin türünün yol olma riski altında bulunduğuna dikkat çekiliyor.

