Cesetle yolculuk: Uçakta ölen kadınla dört saat boyunca uçtular!

Avustralyalı bir çift, Katar Havayolları'na ait bir uçakta ölen yolcunun cesedinin yanlarına konulmasının ardından yaşadıklarını anlattı.



Rüya tatilleri için Venedik'e seyahat eden Mitchell Ring ve Jennifer Colin, Melbourne'den Doha'ya giden uçuş sırasında yanlarındaki koridorda bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi.



Kabin görevlileri, uçakta bir sürü boş koltuk bulunmasına rağmen uçuşun kalan dört saati boyunda cenazeyi battaniyeye sarılı halde yaşlı çiftin yanına yerleştirdi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ



Katar Havayolları, "bu olayın yol açmış olabileceği her türlü rahatsızlık veya sıkıntıdan dolayı" özür dilediğini ve yolcularla iletişime geçildiğini duyurdu.



Çift, ise uçuşlarını gerçekleştirdikleri havayolu şirketinin kendileriyle iletişime geçmediğini veya destek teklifinde bulunmadığını söyledi.



Çift, kadının yere yığılması üzerine personelin hemen olay yerine geldiğini ancak kadının kurtarılamadığını, "bunu izlenmenin çok yürek parçalayıcı olduğunu" anlattı.

KİLOLU OLDUĞU İÇİN GÖTÜREMEDİLER



Kabin ekibinin kadının bedenini business class'a doğru taşımaya çalıştığı ancak kilolu bir kadın olduğu için başaramadığı belirtildi. Ölen kadın bu nedenle yolcuların yanına oturtuldu.



Uçak dört saat sonra iniş yaptığında, yolculardan yerlerinde kalmaları istendi, tıbbi personel ve polis uçağa binerek cenazeyi aldı.



Cenazeyle saatlerce yolculuk eden çift, müşterilere ve personele karşı bir "özen yükümlülüğü" olması gerektiğini öne sürüyor.

