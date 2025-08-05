Cesetlerle dolu ev: Meksika’daki şok edici keşif 32 aileyi yasa boğdu

Meksika'nın şiddet olaylarının yaşandığı Guanajuato eyaletinde, geçen hafta terk edilmiş bir evde bulunan parçalanmış insan kalıntılarının, toplam 32 kurbana ait olduğu belirtildi.

Eyalet savcılığı, Irapuato şehrinde kayıp kişilerin aranması sırasında bulunan kalıntılardan şu ana kadar 15 kişinin kimliğinin kesin olarak tespit edildiğini açıkladı.

Ceset parçalarının “parçalanmış ve karmaşık” durumda olduğunu belirten savcılık, bunun kimlik tespit sürecini zorlaştırdığını da ekledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, soruşturmacılar plastik torbalarda ceset parçaları buldu.

“Hasta encontrarte” (“Seni bulana kadar”) adlı bir kolektife üye olan kayıp kişilerin yakınları, sevdiklerinden haber almak veya yeni kanıtlar bulmak umuduyla olay yerini ziyaret etti.

ÇETE SAVAŞLARININ MERKEZİ

Meksika'nın merkezinde bulunan Guanajuato, gelişen bir sanayi merkezi ve birçok popüler turistik destinasyona ev sahipliği yapan bir şehir olmakla birlikte, resmi cinayet istatistiklerine göre çete savaşları nedeniyle ülkenin en ölümcül eyaleti.

Haziran ayında, Irapuato'da bir mahalle partisini hedef alan silahlı saldırıda 11 kişi öldü ve yaklaşık 20 kişi yaralandı. Bir ay önce, aynı şehirde terk edilmiş bir evde 17 ceset bulundu.

Guanajuato'daki şiddetin çoğu, Santa Rosa de Lima çetesi ile Latin Amerika'nın en güçlü kartellerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil karteli arasındaki çatışmayla bağlantılı.

Resmi rakamlara göre, Guanajuato geçen yıl 3 bin 100'den fazla cinayetle Meksika'nın en fazla cinayet işlenen eyaleti oldu ve ülke genelindeki vakaların yüzde 10,5'ini oluşturdu.

Ayrıca, ülke genelinde 120 binden fazla kayıp vakasından yaklaşık 3 bin 600'ü bu eyaletteydi.

