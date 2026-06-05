Çete liderlerine “binlerce yıl hapis” yolda. “Bu cezaları çekmeye ömürleri yetmez”

El Salvador’da yetkililer, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olarak görülen MS-13 çetesine yönelik geniş çaplı davada önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu.

Mahkeme belgelerine göre, ABD ve El Salvador tarafından “terör örgütü” olarak sınıflandırılan MS-13’ün 485 üyesi, 2012-2022 yılları arasında işlendiği iddia edilen yaklaşık 47 bin suç nedeniyle yargılanıyor.

“BU CEZALARI ÇEKMEYE ÖMÜRLERİ YETMEZ”

El Salvador Organize Suçlarla Mücadele Savcı Yardımcısı Max Munoz, mahkemenin vereceği cezaların sanıkların hapisten çıkmasını fiilen imkansız hale getireceğini söyledi.

Munoz yaptığı açıklamada, “Hakimin vereceği cezalarla birlikte bu kişiler kesinlikle cezaevi sisteminden çıkamayacak. Karşı karşıya kalacakları cezaları çekmeye ömürleri bile yetmez.” ifadelerini kullandı.

Sanıklar arasında, daha önce başka suçlardan hüküm giymiş 22 üst düzey MS-13 lideri de bulunuyor. Bu isimler şimdi, çetenin işlediği iddia edilen yaklaşık 29 bin cinayetin bir bölümünü de kapsayan yeni suçlamalarla karşı karşıya.

ON BİNLERCE YILLIK CEZALAR SÖZ KONUSU

Davanın dikkat çeken isimlerinden biri olan ve “Hollywood’un Küçük Şeytanı” lakabıyla bilinen 47 yaşındaki Borromeo Henriquez, 1998’den bu yana işlediği 497 cinayet ve diğer suçlardan dolayı halihazırda 87 yıl hapis cezası aldı.

Savcılığa göre Henriquez, yeni suçlamalar kapsamında 15 bin ila 25 bin yıl arasında değişebilecek bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Nisan ayında başlayan dava, El Salvador tarihinde bir çetenin liderlik yapısına karşı açılan ilk toplu dava olma özelliği taşıyor.

BUKELE ÇETELERE SAVAŞ İLAN ETMİŞTİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2022 yılında çetelere karşı “savaş” ilan etmiş ve olağanüstü hal uygulamasını devreye sokmuştu.

Bu süreçte yaklaşık 92 bin şüpheli çete üyesi gözaltına alınırken, bunların büyük bölümünün mahkeme kararı olmadan tutuklandığı, binlerce kişinin ise daha sonra masum olduğunun ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bukele ise operasyonlara yönelik eleştirileri reddederek, çetelere karşı yürütülen mücadelenin sonuçlarının kullanılan yöntemleri haklı çıkardığını savunuyor.