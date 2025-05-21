Çete şiddetinin, son mağduru hayvanlar oldu.



Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalar, insanların yanısıra hayvanları da göçe zorladı.



Ülkenin kuzeyindeki Culiacan'da çete üyelerinin egzotik hayvanları bir barınakta bakılıyordu.



Ancak Sinaloa çetesinin rakip grupları arasında çıkan çatışmalar kentte şiddet olaylarının artmasına yol açtı.



Hayvan barınağı da silahlı saldırılar ve ölüm tehditleriyle mücadele etmek zorunda kaldı.



Çatışmalar nedeniyle barınağın temel ihtiyaçları da karşılanamaz hale geldi. Hasta olan veya yaralanan hayvanların bakımı için barınağa veterinerler de gitmeyi kabul etmeyince taşınmaktan başka çare kalmadı.



200 kilometre uzaklıktaki Mazatlan kentine taşınan barınaktaki hayvanların sayısı 700'ü buluyor.