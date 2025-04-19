Çete terörü horoz dövüşüne sıçradı: 12 kişi öldürüldü

Ekvador’un Manabi kentinde horoz dövüşü yapılan alana askeri üniformalı çete üyeleri saldırdı. 12 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Çete terörü horoz dövüşüne sıçradı: 12 kişi öldürüldü

Güney Amerika ülkesi 'da, horoz dövüşü yapılan alana düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Çete terörü horoz dövüşüne sıçradı: 12 kişi öldürüldü - 1

Manabi kentindeki La Valencia bölgesinde horoz dövüşü yapılan alana askeri üniforma giyen çete üyeleri tarafından düzenlendi.

Çete terörü horoz dövüşüne sıçradı: 12 kişi öldürüldü - 2

Saldırıda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge Polis Müdürü Miller Rivera, basına yaptığı açıklamada, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

Çete terörü horoz dövüşüne sıçradı: 12 kişi öldürüldü - 3

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, horoz dövüşü sırasında askeri üniformalı kişilerin çevreye rastgele ateş açtığı görülüyor.

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