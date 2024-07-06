Çetnik selamı nedir? Sırp futbolcuların kullandığı çetnik selamının anlamı

UEFA gol sevinci olarak bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Tepkilere neden olan karar ardından Sırbistan üstünlüğüne vurgu yapan "çetnik selamı" bir kez daha gündeme geldi. UEFA, daha önce Sırp milliyetçileri tarafından kullanılan bir selam çeşidi olan çetnik selamı nedeniyle bazı Sırp futbolculara ya hiç ceza vermemiş ya da sadece para cezası uygulamıştı. Peki, çetnik selamı nedir?

Çetnik selamı nedir? Sırp futbolcuların kullandığı çetnik selamının anlamı

Çetnik selamı, Kosova üzerindeki üstünlüğüne vurgu yapan, Sırp milliyetçileri tarafından kullanılan bir işaret olarak biliniyor. Sırp zaferini temsil eden çetnik selamı, Bosna Savaşı sırasında, ırkçı Sırp çetelerinin Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kesmelerinin simgesi olarak yapılıyor.

ÇETNİK SELAMININ YAPILIŞI VE ANLAMI


Çetnik selamında serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır. Sırp zafer işareti olarak geçer.

Çetnik selamı olarak bilinen "Üç Parmak"'ın Sırplar için üç anlamı var:

Sırplar için Üç Parmak, "Baba, Oğul ve Kutsal Ruhu" simgeler.
Ortodoksların istavroz ritüeli de birleştirilen üç parmak ve üç tekrardan oluşuyor.

Üç Parmak, Sırplar için saygıdeğer kişilikler olan, Aziz Sava, II. Petar Petrovic-Njegos ve Djordje Petrovic'i de sembolize ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'ya "uluslararası güven kaybı" suçlaması

Netanyahu'ya "uluslararası güven kaybı" suçlaması

Biden'dan yorgunluk itirafı: "Daha çok uykuya ihtiyacım var"

Biden'dan yorgunluk itirafı: "Daha çok uykuya ihtiyacım var"

Mahkemeden Andrew Tate kararı: "AB içinde seyahat edebilecek"

Mahkemeden Andrew Tate kararı: "AB içinde seyahat edebilecek"

Trump'tan Biden'a "kuralsız tartışma" teklifi

Trump'tan Biden'a "kuralsız tartışma" teklifi

UNRWA: Gazze halkı yeni zorunlu göçlerle karşı karşıya

UNRWA: Gazze halkı yeni zorunlu göçlerle karşı karşıya

AB’den 450 bin euroluk Beryl Kasırgası yardımı

AB’den 450 bin euroluk Beryl Kasırgası yardımı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...